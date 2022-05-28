Чим підгодовувати огірки, щоб отримати врожай на заздрість усім сусідам: простий рецепт

Щоб отримати хороший урожай огірків, за ними потрібно добре доглядати.

Огірки — це одна з найвідоміших та найпопулярніших культур, яка є на городі у кожного дачника. Щоб отримати добрий урожай, культури потрібно постійно удобрювати. Є думка, що огіркам потрібний лише азот, проте це зовсім не так.

Досвідчені дачники постійно використовують один диво-засіб, який значно примножує врожай огірків, пише belnovosti.

Чим удобрювати огірки, щоб збільшити врожай

Прекрасне добриво можна приготувати з пекарських дріжджів (підійде кропива або навіть пивні дріжджі), золи та цукру. Суворого дозування немає, і інгредієнти можна додавати на око. Також можна додати трохи чистотілу. Всі інгредієнти змішайте і залиште тинятися на деякий час.

На цебро води потрібно 50 г цього розчину. На один великий кущ слід виливати 1 л розчину.

Раніше "Телеграф" писав, що треба посадити біля огірків, щоб отримати врожай вдвічі більше без добрив.