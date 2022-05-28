Як відбілити ванну: дешевий засіб, перевірений роками

Цей засіб справляється з різними забрудненнями.

Відбілити пожовклу ванну — справа не з легких, але якщо знати "правильні" засоби та методи, то цей процес пройде набагато швидше та ефективніше. Найкраще використовувати народні засоби, адже їх результат точно перевірено роками, на відміну від різної "хімії", якої з кожним роком стає дедалі більше. Наприклад, щоб відмити наліт і іржу можна використовувати соду і перекис, а ось відбілити ванну допоможе звичайний оцет, який, напевно, є на кожній кухні.

Про це пише belnovosti.

Як відбілити чавунну ванну

Звичайний столовий оцет здатний впоратися навіть із найважчими забрудненнями, а також він допоможе повернути білизну навіть старій чавунній ванні. Як же приготувати цей чудо-засіб? Рецепт простий: наповніть ванну до країв теплою водою, розведіть у ній літр оцту та залиште її у такому вигляді на ніч. Вранці розчин треба злити. Не забудьте протерти стінки губкою і промити їх водою.

Також, можна трохи видозмінити цей спосіб, і замість того, щоб наповнювати ванну водою, потрібно змочити в оцті паперові рушники та обклеїти ними сантехніку. Також залишити все на ніч, а зранку прибрати та промити ванну.

Крім цього, оцет може впоратися навіть з брудом, що в’ївся. Для цього ванну потрібно змочити звичайною водою та натерти брудні місця сумішшю з харчової та кальцинованої соди (1:1) та почекати 10 хвилин. Після цього на місце нанести розчин з 50 грамів оцту і рідкого відбілювача, і залишити все це на пів години. Після закінчення часу ванну слід промити водою.

Раніше "Телеграф" пояснював, як за допомогою харчової соди почистити раковину на кухні.