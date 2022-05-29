Магніт для проблем та хвороб: які речі категорично не можна підбирати на вулиці

Виявляється, до деяких знахідок на вулиці краще навіть не торкатися і просто пройти повз.

Знайти щось цінне на вулиці набагато приємніше, ніж втратити щось, проте не завжди. Не варто забувати, що кожна річ переймає енергетику свого власника на себе, причому як позитивну, так і негативну. Тому перш ніж підібрати на вулиці щось, потрібно замислитися про можливі наслідки.

Повз які знахідки краще пройти повз, щоб не залучити проблеми, бідність і хвороби, пише видання "Так просто".

Вуличні знахідки, які категорично не можна приносити додому

Металеві гроші. Монетки найкраще вбирають у себе будь-яку енергетику, і знайшовши її, напевно, не можна знати заряджена вона позитивно чи негативно. Адже якщо на ній "мінус", то для того, хто знайшов, вона може стати символом бідності.

Читайте також: Категорія Lifestyle Приносять проблеми та невдачі: які речі не варто позичати Позичаючи ці речі, можна ненароком віддати своє щастя та здоров’я.

Натільний хрестик. Це дуже сильний оберіг, однак лише для кожного свій. Тому якщо ви знайдете таку знахідку і вирішите її носити, будьте готові до того, що ви "одягаєте" чужу долю, якою б вона не була.

Це дуже сильний оберіг, однак лише для кожного свій. Тому якщо ви знайдете таку знахідку і вирішите її носити, будьте готові до того, що ви "одягаєте" чужу долю, якою б вона не була. Ключі найчастіше таять у собі закриту негативну енергію. Тому, коли ви їх підбираєте з вулиці, ви ці нещастя забираєте собі.

найчастіше таять у собі закриту негативну енергію. Тому, коли ви їх підбираєте з вулиці, ви ці нещастя забираєте собі. Золоті прикраси. Начебто чудова знахідка, проте носіння чужої прикраси може принести у ваше життя багато негативу.

Начебто чудова знахідка, проте носіння чужої прикраси може принести у ваше життя багато негативу. Годинник. Якщо вірити народним прикметам, то людина, яка наділа чужий годинник, приміряє життя іншої людини. Тому можна забрати на себе хвороби та проблеми.

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