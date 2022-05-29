Як повернути м’якість запраним рушникам: хитрість, перевірена роками

Прати рушники бажано за температури понад 50 градусів.

На жаль, але з часом пухнасті махрові рушники втрачають свою "привабливість" і стають тьмяними та жорсткими, нагадуючи наждачний папір. Найчастіше виходом із цієї ситуації недосвідчені господині бачать покупку нового текстилю, а ось досвідченіші жінки знають хитрість, яка може повернути рушникам м’якість і свіжість.

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Як повернути м’якість махровим рушникам

Чарівний засіб для м’якості рушників ви знайдете у себе на кухні – це звичайний оцет та харчова сода. Що потрібно робити: у відсік для рідких пральних засобів залийте 1 склянку оцту та запустіть прання, але тільки без полоскання та віджиму.

Після того як рушники виперуться, у відділення для порошку засипте ½ склянки харчової соди і ще раз виперіть текстиль, але вже зі полосканням та віджимом. Зазначимо, що кількість оборотів має перевищувати 400.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.