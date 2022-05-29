Фінансовий гороскоп Таро на літо 2022: до кого прийдуть гроші, а на кого чекає переїзд

У багатьох будуть проблеми з грошима найближчими місяцями

На четвертий місяць війни в Україні, коли багато хто в паніці на тлі майбутнього голоду та зростання цін на всі категорії товарів, багатьом цікаво, чого чекати далі. "Телеграф" зробив розклад Таро, на що чекати кожному знаку Зодіаку в питаннях кар’єри, фінансів та житла влітку 2022 року.

Ось які карти випали цього разу:

Овен — Верховна жриця

Верховна жриця далека від матеріального, її слабко хвилюють фінансові питання, але вона має достатньо для життя. У справах довіряйте своїй інтуїції, не будьте жадібними і не марнуйте гроші, — і все буде добре.

Також дуже сприятливим це літо буде для навчання та творчості.

Телець — Повішений

Ваше фінансове становище цього літа, на жаль, буде нестабільним, є ризик влізти в борги і небезпека, що вкладення не принесуть нічого, крім втрат. Потрібно змінити в цілому точку зору на життя, щоб вирватися з низки невдач.

Близнюки — перевернута Дев’ятка пентаклів

У цьому положенні картка попереджає, що незабаром на Вас можуть чекати фінансові втрати. Краще утримайтеся від нових починань, — у сьогоднішній обстановці вони можуть провалитися.

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Рак — Шістка жезлів

Друга назва цієї карти – Владика тріумфу, і вона каже, що влітку 2022 року Ви можете покращити своє матеріальне становище. Старання та вкладення окупляться, є ймовірність, що Вам хтось допоможе або Ви щось виграєте.

Лев — Вежа

На жаль, це літо для Вас може не стати спокійним і благополучним, оскільки ця карта попереджає про крах. У Вас може виникнути вдома пожежа або статися якась інша НП, що приведе до зміни місця проживання. У справах також може щось піти не так.

Діва — Королева жезлів

Ця королева вміє однаково добре жити на широку ногу і обходитися малим задля досягнення цілей. Вона обіцяє, що цього літа у Вас може з’явитися можливість заробити за допомогою відваги, кмітливості та ентузіазму.

Терези — Шут (Дурень)

Які гроші можуть бути у Дурня? Гроші його не люблять, але йому без них нормально живеться. Постарайтеся цього літа відволіктися від матеріального. У справах все може бути не дуже, можливо, доведеться змінити місце проживання, але Ви з цим впораєтеся.

Скорпіон — Туз мечів

Ця карта обіцяє процвітання, особливо тим, хто займається розумовою, а не фізичною діяльністю. Цього літа Ви прийматимете вірні рішення і багато думатимете, завдяки чому отримаєте заслужений успіх.

Стрілець — Сімка пентаклів

Друга назва карти — Владика ненабутого успіху. Можливо, Ви отримаєте нагороду за свою працю, але вона не принесе Вам очікуваного щастя. Можливо, Ви очікували більшого, а може хотіли взагалі чогось іншого.

Козеріг — Десятка жезлів

На Вас цього літа може обрушитися ціла купа фінансових втрат і буде незрозуміло, чим усе закінчиться, — карта радить просто змиритися і прийняти всі майбутні перепрацювання та турботи.

Водолій — Імператор

Імператори не бідують, і Ви разом з ним влітку 2022 року можете зміцнити своє фінансове становище, зробити якісь мудрі кроки в цьому напрямку, прийняти вірні рішення в питанні нерухомості.

Риби — перевернутий Місяць

Цього літа Ваше фінансове становище буде нестабільним, можуть виникнути проблеми і спокуса отримати щось "на халяву" за чужий рахунок, не заплативши за це справжню ціну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає кожен знак Зодіаку цього літа в інших сферах.