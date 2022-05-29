Що потрібно зробити з озимим часником на початку літа, щоб голівки були крупними

Не забувайте про це і врожай часнику вас дуже порадує.

Щоб отримати хороший і великий урожай озимого часнику, який нудиться в землі ще з осені, потрібно його правильно доглядати, особливо з настанням найспекотнішої пори року — літа. І одним із найважливіших моментів, про який часто забувають городники, є обрізка сигнальних стріл, які пускає часник.

"Телеграф" розповідає, що таке сигнальні стріли і навіщо їх обрізати.

Що таке сигнальні стріли у часнику

Стрілка — це кулясте суцвіття, в якому визрівають повітряні цибулинки-бульбочки. Спочатку це гостре стебло, скручене в спіраль, але пізніше воно поступово вирівнюється. Саме за станом цих квітконосів можна зрозуміти дозрів часник чи ні. А також зібрані цибулинки можна використовувати як посадковий матеріал.

Навіщо зрізати стрілки біля часнику

Досвідчені городники завжди видаляють стрілки для того, щоб вся сила та енергія йшла у кореневу систему та саму головку часнику. Якщо стрілки не зрізати, то корисні речовини, які часник отримує від поливу та добрив, будуть йти для дозрівання квітконосів, а не плодів. Якщо ж стрілок позбуватися, все "піде" в головки.

Вирізати стрілки потрібно відразу після їх появи, не чекаючи, поки стебло розпрямиться.

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