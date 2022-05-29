Як очистити раковину до блиску: засіб є на кожній кухні

Проблема застарілого жиру в раковині вирішується дуже просто.

На кухні завжди мешкає багато мікробів, тому підтримувати чистоту "серця" будинку потрібно постійно підтримувати. А одне з найбрудніших місць на кухні – це раковина. Саме там живе велика кількість мікробів. Перш ніж вичищати її різною побутовою хімією, спробуйте скористатися одним засобом, який є на кожній кухні.

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Як відмити брудну раковину до блиску

Щоб вимити раковину, можна використовувати звичайне харчове борошно. Однак перш ніж засипати борошно, верхній шар жиру та бруду потрібно прибрати за допомогою рідкого мила, а після нього потрібно протерти сухою серветкою або ганчіркою.

Далі на найбрудніші місця потрібно нанести борошно. Виявляється, цей продукт відмінно вбирає в себе застарілий жир. За допомогою сухої серветки мукою|борошном| натріть раковину, а після змийте залишки "мийного засобу" і знову протріть сантехніку сухим рушником.

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