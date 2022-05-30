Відомий астролог передбачив, коли помре путін

Влад Росс розповів, чим більше путін і коли він помре

Відомий астролог Влад Росс передбачив, коли помре російський диктатор володимир путін, який розв’язав проти України криваву війну. За його словами, це станеться незабаром: астролог навіть назвав точний місяць і рік.

Своїм прогнозом він поділився у коментарі Polit Бюро.

Чому росії не виграти війну проти України?

Влад Росс впевнений, що путін хворий на рак підшлункової залози і помре в березні 2023 року. Проте, за словами Росса, становище зірок так само може означати те, що путін піде з поста в березні 2023-го.

Крім того, астролог передбачив загострення воєнних дій в Україні найближчим часом.

"Найскладніша ситуація буде у нас наприкінці травня — у червні. Марс — планета військових дій", — говорить Росс. — За його словами, будуть спроби створити "котли", очікується запекла боротьба.

Читайте також: Категорія Lifestyle Настануть важкі бої? Астролог спрогнозував перебіг війни в Україні у червні На думку астролога, війна в Україні до кінця року може не припинитись

При цьому він прогнозує, що вже в липні на Україну чекає сприятливий період, цього місяця можна очікувати масштабну і позитивну для України подію, наприклад, переворот у Кремлі.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.

Також наймолодший мольфар України Орест Стафійчук зробив свій прогноз щодо того, коли помре Володимир Путін.