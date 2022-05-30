Чим удобрити полуницю, щоб отримати солодкі та великі плоди: простий рецепт

Це підживлення багате багатьма корисними речовинами, які впливають на зростання полуниці.

Початок літа – це дуже важлива пора для садівників та городників. Оскільки погода стає все жаркішою, за рослинами потрібно доглядати ще більше: удобрювати і поливати. Особливого догляду вимагає і полуниця. Якщо ви хочете отримати великий урожай великої та солодкої ягоди – потрібно її правильно підгодовувати.

Як показує практика, відмінним добривом для кущів полуниці є дріжджові підживлення, пише belnovosti.

Як приготувати дріжджову підгодівлю для полуниці

Звичайні пекарські дріжджі багаті на різні амінокислоти, вітаміни та інші речовини, які сприяють росту кущів полуниці. Тому полив ягоди таким добривом лише покращить та зміцнить кореневу систему кущів та продовжить період плодоношення. Також дріжджі покращують і структуру ґрунту та захищають бульби від шкідників та хвороб.

Рецепт підживлення (поливати потрібно в період активного цвітіння):

Розчиніть 1 чайну ложку сухих дріжджів у 1 л теплої води та додайте 1 чайну ложку цукру. Залишіть розчин настоюватися при кімнатній температурі на 2 години, накривши його марлею. Після цього додайте в розчин ще 4 л чистої води. Для поливу одного куща необхідно використовувати 0,5 л. розчину.

Варто відзначити, що такий розчин потрібно приготувати та відразу використовувати, адже за 12 годин він втрачає свої корисні властивості. Також важливо вносити це добриво лише у теплу землю, тому найкращий час, щоб його застосувати – початок літа.

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