Як легко відмити біле взуття: найефективніший спосіб, доступний кожному

Завдяки цьому лайфхаку ви зможете носити біле взуття щодня

Біле взуття завжди буде у тренді, особливо навесні та влітку. Але в результаті контакту з ґрунтом вона покривається пилом і брудом, що робить таку річ неохайною та непривабливою на вигляд. Важливо знати, як ефективно відмити біле взуття, не зашкодивши матеріалу.

Як повернути колишній вигляд взуттю, пише Ukr. Media. Цей простий спосіб вимагатиме від вас мінімум зусиль та інгредієнтів – воду та таблетку для посудомийної машини.

Як відмити біле взуття

У таз гарячої води кладемо таблетку для посудомийної машини: на 2-3 літри води – 1 таблетка. Чекаємо на повне її розчинення. Кросівки розшнуровуємо і кладемо в розчин, зняті шнурки поміщаємо сюди ж. Залишаємо кросівки замочуватися на достатньо годин, наприклад, на всю ніч. Після полоскаємо взуття, злегка віджимаємо та висушуємо.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно чистити біле взуття зубною пастою.