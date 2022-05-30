Навіщо класти у холодильник склянку води з содою: хитрість, про яку більшість не здогадується

Деякі господині поміщають у холодильник зовсім несподівані предмети

Оскільки холодильник призначений для зберігання харчових продуктів, хімічно використовувати препарати для усунення органічних забруднень і неприємних запахів не можна. Тому доводиться займатися пошуками безпечніших гігієнічних способів.

Позбутися неприємного запаху в холодильнику можна дуже просто — достатньо поставити на полицю склянку води із содою, пише Ukr.Media.

Як прибрати неприємний запах у холодильнику

Одну столову ложку соди розбавляємо у 250 мл води кімнатної температури. Змінюємо такий розчин раз на кілька днів.

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