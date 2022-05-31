Погані "сусіди": які рослини шкодять урожаю яблук та груш

Такі "сусіди" лише завадять вам зібрати великий урожай яблук та груш.

Плануючи розміщення дерев у своєму саду, потрібно обов’язково враховувати, що не всі рослини добре уживаються між собою. В результаті таке "погане" сусідство позбавить вас хорошого та великого врожаю. Наприклад, груша любить усамітнення, тому біля неї в принципі краще нічого не садити.

Оскільки найпоширеніші дерева в садах це яблуні та груші, "Телеграф" розповідає, яким "конкурентам" вони будуть не раді. Посадивши поряд такі рослини, вони забиратимуть корисні поживні елементи, сонячне світло, а також вологу у ґрунті у своїх сусідок. Що саме не можна садити, пише belnovosti.

Зазначимо, якщо поруч із грушею і яблунею посадити кріп і календулу, то вони навпаки сприяють великому врожаю. Ці рослини відлякують шкідників та захищають дерева від парші та плодожерки.

Які дерева не можна садити поряд з яблунями та грушами

Глід . Разом із ним з’являються шкідники, які атакують увесь садок.

. Разом із ним з’являються шкідники, які атакують увесь садок. Горобина . На ній живуть личинки горобинної молі, які шкодять яблуням та грушам.

. На ній живуть личинки горобинної молі, які шкодять яблуням та грушам. Крушина . Ця рослина може заразити грушу бокальчастою іржею.

. Ця рослина може заразити грушу бокальчастою іржею. Кісточкові дерева. Такі види просто не вживаються на одній площі, тому що пригнічують одне одного. Вишні, сливи та абрикоси краще посадити якомога далі від яблунь та груш.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно удобрювати яблуні та груші, щоб вони давали великий та щедрий урожай.