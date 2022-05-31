Чим удобрити помідори, щоб урожай був більшим у два-три рази
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Про ці підгодівлі не кожен агроном розповість
Помідори є одними з найзвичніших городніх культур багатьох дачників, які трепетно ставляться до посадок і перебувають у постійному пошуку хитрощів та засобів для збільшення врожаю.
Тільки найдосвідченіші городники знають про секретні добрива, завдяки яким вони збирають у 2-3 рази більше томатів. Як пише belnovosti, підгодовувати цю культуру потрібно у два етапи.
Чим підгодовувати помідори, щоб одержати великий урожай
- На першому етапі ґрунт навколо кущиків томатів посипаємо харчовою содою. Робиться це для того, щоб уберегти рослину від грибкових захворювань та для досягнення більшого плодоношення.
- На другому етапі вносимо добриво з йоду та молока: беремо 0,5 л молока і додаємо в нього 20-25 крапель йоду. Залишаємо розчин на 30-40 хвилин, після чого розбавляємо водою (0,5 л). Заливаємо засіб у пульверизатор і розподіляємо підживлення.
Раніше "Телеграф" писав, чому помідори корисно висаджувати біля часнику.