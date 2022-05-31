Чим удобрити помідори, щоб урожай був більшим у два-три рази

Про ці підгодівлі не кожен агроном розповість

Помідори є одними з найзвичніших городніх культур багатьох дачників, які трепетно ставляться до посадок і перебувають у постійному пошуку хитрощів та засобів для збільшення врожаю.

Тільки найдосвідченіші городники знають про секретні добрива, завдяки яким вони збирають у 2-3 рази більше томатів. Як пише belnovosti, підгодовувати цю культуру потрібно у два етапи.

Чим підгодовувати помідори, щоб одержати великий урожай

На першому етапі ґрунт навколо кущиків томатів посипаємо харчовою содою. Робиться це для того, щоб уберегти рослину від грибкових захворювань та для досягнення більшого плодоношення. На другому етапі вносимо добриво з йоду та молока: беремо 0,5 л молока і додаємо в нього 20-25 крапель йоду. Залишаємо розчин на 30-40 хвилин, після чого розбавляємо водою (0,5 л). Заливаємо засіб у пульверизатор і розподіляємо підживлення.

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Раніше "Телеграф" писав, чому помідори корисно висаджувати біля часнику.