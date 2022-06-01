Геть гіркі попки: що потрібно робити, щоб огірки виросли смачними та солодкими

Огірки — це одна з найпопулярніших культур серед городників.

Ось буває так, ти за огірками стежиш, поливаєш, удобрюєш, щоб отримати добрий і великий урожай, а вони з гіркою попкою. В основному такі огірки вирушають на закатки або чистяться та ріжуться у салати. Проте не відправляти їх всі у банки на консервацію.

Виявляється причин гіркоти огірків лише три, і всі їх можна запобігти. Якщо слідувати наступним рекомендаціям, то ви весь ваш урожай буде смачним та солодким. Як виростити не гіркі огірки, розповідає belnovosti.

Вибір насіння

Щоб огірки не гірчили важливо правильно вибирати їх насіння. Уважно читайте що пишуть на упаковках. Найкраще вибирати ті сорти, для яких не характерне вироблення кукурбітацину.

Правильний полив

Огірки погано витримують нестачу води, тому грядки потрібно поливати регулярно. Однак при цьому важливо і не переборщити, адже надлишок вологи також шкідливий. Також варто пам’ятати, що для поливу не можна брати холодну воду, краще використовувати теплу і прогріту на сонці рідину.

Правильне підживлення

Ділянку, на якій ростуть огірки, потрібно удобрювати мінеральними та органічними підживленнями. Обов’язково мають бути добрива, в яких є азотний та калійний компоненти. Саме їх брак — одна з головних причин появи гіркоти.

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