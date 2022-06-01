Як впоратися із засміченням труб за допомогою підручних засобів: ефективний лайфхак

Навіщо витрачати гроші на дорогу хімію, якщо можна впоратися завдяки підручним засобам.

Засмічення у раковині, особливо на кухні, — це досить поширена проблема, з якою стикалася кожна господиня. І напевно ж ніхто й не замислювався, що впоратися із засміченням можна навіть не виходячи з кухні до магазину побутової хімії. А це реально.

Ефективний засіб, який впорається навіть із засміченням середнього ступеня важкості, є у кожному будинку. Щоб прочистити трубу, вам знадобиться звичайна харчова сода, пише belnovosti.

Як прочистити засмічення в раковині за допомогою соди

Цей засіб "готувати" досить просто. Візьміть близько 150 г соди і відправте її на сковорідку. Проколюйте на невеликому вогні приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи. Після вимкніть вогонь, і зачекайте, поки сода охолоне.

Коли сода охолоне, додайте до неї склянку води і дочекайтеся повного розчинення порошку. Після вилийте розчин, що вийшов, в раковину, і через пару годин промийте трубу великою кількістю води.

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