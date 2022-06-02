"Наближається головна битва": астролог передбачила період ескалації у війні росії з Україною

Путінському режиму буде завдано нищівного удару, зазначає астролог

Астрологи одні за одним прогнозують загострення у війні росії з Україною незабаром і тяжкі бої. Так, астролог Наталія Нестеренко вважає, що восени у протистоянні росії та України розпочнеться вирішальна фаза та відбудеться кульмінаційна битва.

Докладний прогноз вона опублікувала на своєму сайті. За її словами, цей вирішальний період у війні триватиме до зими.

"Кульмінаційний етап цього протистояння (між рф та Україною, — прим. ред.) припаде на третю, вирішальну фазу, яка почнеться з вересня 2022 року і триватиме до січня-лютого 2023 року. У її рамках відбудеться вирішальна битва між альтернативними світами та цінностями, Під час якої, за всією логікою еволюційних процесів, старому світу має бути завдано поразки", — пише астролог.

Нестеренко зазначає, що під час цієї фази путінському режиму буде завдано нищівного удару.

"У рамках цієї фази путінський режим зіткнеться з дуже серйозними та болючими ударами, продовжить послаблюватися військовими, економічними, внутрішньополітичними проблемами. Можливо, у його вищих структурах відбуватимуться такі процеси, які суттєво підірвуть його стійкість, але змусять щосили битися за своє виживання. Водночас здібності та можливості України відстоювати свою свободу посилюються, у тому числі завдяки підтримці союзників", — наголошує астролог.

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"В результаті цих подій у серпні та вересні головний сюжет року, протистояння альтернативних світів та цінностей, переходитиме до третьої фази свого розвитку, до стадії своєї кульмінації, вирішальних та фінальних битв між новим та старим світом", — резюмувала вона.

Раніше астролог назвала ймовірного наступника путіна.