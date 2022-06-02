Виберіть картинку і дізнайтеся, як змінити своє життя на краще

Подивіться на зображення та виберіть те, яке сподобалося вам найбільше

Психологія — наука, яка здатна розкрити будь-яку людину з несподіваного навіть для неї боку. Простий психологічний прийом, як візуальний тест по картинці — хороший спосіб дізнатися про себе щось нове, і навіть передбачити майбутнє.

В якості картинки пропонуємо вам зробити свій вибір на користь одного з зображень, представлених нижче.

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Дізнайтеся, чого вам не вистачає в житті і як змінити його на краще.

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Результати візуального тесту:

Ви явний трудоголік, якому не вистачає повноцінного сну та відпочинку. Перебудуйте свій графік, не потрібно бути на роботі весь свій дорогоцінний час. У вас є дефіцит уваги. Залиште щоденні рутинні турботи, більше спілкуйтеся з приємними для вас людьми. Ви втратили романтику з коханою людиною. Оживіть почуття, здійснивши несподіваний вчинок, здивуйте партнера. Ви засиділися на одному місці і загрузли в рутині. Вам не можна придушувати у собі бажання до авантюр. Настав час здійснити давню мрію. Усі проблеми від невпевненості у своїх силах. Полюбіть себе, навчіться цінувати свою працю та свій час. Вам не вистачає домашнього улюбленця. Зараз саме час завести тварину. Ваші проблеми від нестачі сили волі. Постарайтеся перебороти свою лінь і доводьте почате до кінця. Вам настав час внести в життя щось нове. Подумайте, чим ви хотіли б урізноманітнити його.

Додамо, що такі психологічні візуальні тести допомагають дізнатися не лише про психічний стан особистості, розповісти про характер людини, але й дізнатися, які події відбудуться у вашому житті та як вони вплинуть на вас.