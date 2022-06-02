Виберіть картинку і дізнайтеся, як змінити своє життя на краще
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Подивіться на зображення та виберіть те, яке сподобалося вам найбільше
Психологія — наука, яка здатна розкрити будь-яку людину з несподіваного навіть для неї боку. Простий психологічний прийом, як візуальний тест по картинці — хороший спосіб дізнатися про себе щось нове, і навіть передбачити майбутнє.
В якості картинки пропонуємо вам зробити свій вибір на користь одного з зображень, представлених нижче.
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Дізнайтеся, чого вам не вистачає в житті і як змінити його на краще.
Результати візуального тесту:
- Ви явний трудоголік, якому не вистачає повноцінного сну та відпочинку. Перебудуйте свій графік, не потрібно бути на роботі весь свій дорогоцінний час.
- У вас є дефіцит уваги. Залиште щоденні рутинні турботи, більше спілкуйтеся з приємними для вас людьми.
- Ви втратили романтику з коханою людиною. Оживіть почуття, здійснивши несподіваний вчинок, здивуйте партнера.
- Ви засиділися на одному місці і загрузли в рутині. Вам не можна придушувати у собі бажання до авантюр. Настав час здійснити давню мрію.
- Усі проблеми від невпевненості у своїх силах. Полюбіть себе, навчіться цінувати свою працю та свій час.
- Вам не вистачає домашнього улюбленця. Зараз саме час завести тварину.
- Ваші проблеми від нестачі сили волі. Постарайтеся перебороти свою лінь і доводьте почате до кінця.
- Вам настав час внести в життя щось нове. Подумайте, чим ви хотіли б урізноманітнити його.
Додамо, що такі психологічні візуальні тести допомагають дізнатися не лише про психічний стан особистості, розповісти про характер людини, але й дізнатися, які події відбудуться у вашому житті та як вони вплинуть на вас.