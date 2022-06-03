Для чого досвідчені дачники використовують звичайний гребінець на городі

Гребінець для городника може стати незамінним інструментом

Як ми знаємо, у пухкому ґрунті рослини краще ростуть і дають гарний урожай. При цьому вони потребують регулярного поливу. Однак після затяжних дощів верхній шар ґрунту ущільнюється, через що до коріння не проходить повітря. Особливо така суха кірка шкідлива для молодих та слабких сходів.

Тому після дощу важливо проводити розпушування, але як це зробити, не зашкодивши молодим паросткам? Адже граблі або садові інструменти можуть легко пошкодити їх. Як пише Ukr.Media, використання звичайного масажного гребінця стане відмінним способом для розпушування ґрунту.

Як розпушити ґрунт на городі гребінцем

Рухами просто пройдіться гребінцем по землі, у тому числі й в безпосередній близькості до рослин. Гребінець чудово прибере з неї кірку і не зашкодить молодим рослинам.

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