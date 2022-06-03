Принесе невдачі і провокуватиме сварки: де не можна вішати дзеркало в будинку

Найкращим місцем для встановлення дзеркала в передпокої є стіна збоку від дверей.

Напевно, у багатьох у передпокої навпроти вхідних дверей висить дзеркало. Так, з одного боку — це корисно, особливо для дівчат, адже можна поправити зачіску прямо перед виходом, проте з іншого боку, згідно з народними прикметами, — це дуже небезпечно. Раніше, ми вже писали про речі, яких бажано позбутися на кухні, щоб очистити енергетику в будинку, а тепер розповідаємо чому саме дзеркалу не місце біля входу.

Виявляється, будинок, де вхід відбивається в дзеркалі, може бути пограбований або його домочадці зазнають фінансових труднощів, повідомляє Ukr.Media. Також у такому разі господарі можуть втратити удачу, а також домочадці частіше стикатимуться з різними недугами.

Чому не можна вішати дзеркало напроти входу

удача надовго не затримуватиметься в будинку;

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домочадці відчуватимуть страхи, фобії та тривогу;

людина, що зазирнула в будинок і відбилася в дзеркалі, залишить у ньому частку своєї енергії, що негативно позначиться на мешканцях будинку;

з дому йтиме позитивна енергія;

між членами сім’ї можуть виникнути розбіжності, сварки та конфлікти, які можуть призвести до розриву відносин.

Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.