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Чим відмити пластикове підвіконня: засоби, які є в кожному будинку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Підвіконня можна відмити просто водою, проте до неї потрібно додати оцет Новина оновлена 03 червня 2022, 19:35
Підвіконня можна відмити просто водою, проте до неї потрібно додати оцет

Завдяки цьому засобу можна прибрати жирні плями та іржаві сліди з підвіконня.

Пластикові підвіконня — це досить популярна "річ" у багатьох будинках. Вони зручні і акуратні, а їх ціна дуже доступна: загалом плюсів безліч. Однак у них є один великий мінус — вони швидко забруднюються, через що втрачають свою "привабливість".

Щоб не скуповувати дорогу "хімію", досвідчені домогосподарки використовують один простий і досить дешевий засіб, який є на кожній кухні. Йдеться про розчин води та оцту, пише belnovosti.

Як відмити пластикові підвіконня

Відмінним мийним засобом для пластикових підвіконь є суміш оцту та води. Ці два інгредієнти потрібно змішати в рівних частинах і на 15 хвилин нанести на плями, потім розчин змити, а залишки рідини протерти сухою серветкою. Однак варто відзначити, що якщо підвіконня покрите ПВХ-плівкою, то цей спосіб не буде ефективним.

Також добре відмиває плями сода. Мало того, завдяки цьому порошку можна повернути підвіконню його первісну білизну. Брудні місця потрібно посипати содою, а зверху налити трохи оцту. Після припинення їхньої реакції, підвіконня потрібно протерти вологою ганчіркою.

Ще один спосіб, який також ефективно відмиває підвіконня – це суміш білої зубної пасти без вкраплень та крейди. Пасту і крейду потрібно змішати в рівних пропорціях і втерти в поверхню, а потім помити підвіконня водою.

Раніше "Телеграф" пояснював, як за допомогою харчової соди почистити раковину на кухні.

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#Прибирання #Вікно #Підвіконня #Лайфхак