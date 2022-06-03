Як продовжити "життя" букету у вазі: засіб ви знайдете у своїй аптечці

Є кілька способів, як зробити так, щоб подарований букет довше залишався свіжим.

Кожна дівчина любить, коли їй дарують квіти, проте той факт, що вони в’януть лише через пару днів, — засмучує. Можна, звичайно, дарувати їм вазони, особливо ті, які приносять у будинок бажане багатство або допомагають зберегти сімейне щастя, але такий подарунок сподобається не всім.

Однак є кілька способів, які допоможуть зробити так, щоб квіти довше стояли у вазі, пише belnovosti. Ці способи дуже прості та легкоздійсненні.

Як зробити так, щоб букет простояв довше

Перш ніж ставити букет у вазу, потрібно прибрати пакування та нижнє листя з квітів. Також десь за пів години до того, як поставити квіти у вазу, букет помістіть у місткість із відстояною чистою водою. І лише після квіти перемістити у вазу з кип’яченою водою кімнатної температури. Також ставлячи квіти у вазу, потрібно зробити косий зріз кожної рослини. В ідеалі це робити, коли квіти вже у воді.

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Крім того, у воду можна додати аспірину. На один літр води потрібна одна таблетка ліків, або можна використовувати цукор (на літр води половина чайної ложки).

Не забувайте також якнайчастіше міняти у вазі воду, і підрізати квітам стебла. Зазначимо, що вода не повинна бути з-під крана: дайте їй трохи відстоятись. Не зайвим буде обприскування бутонів та листя прохолодною водою щодня.

Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть зашкодити, якщо ставити їх у спальні.