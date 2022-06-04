Ефективний лайфхак, як позбутися колорадського жука: працює на 100%

Колорадські жуки – це ворог номер один для рослин, особливо для картоплі.

Щоб "розправитися" з настирливими шкідниками, які так і намагаються поласувати врожаєм ще до того, як він встигне, багато дачників біжать у магазин і скуповують різні отрути. Однак позбутися цих "непрошених гостей" можна і підручними засобами. Наприклад посадивши поруч рослини, які відлякують комах, а от колорадського жука можна змусити їсти самого себе.

Найчастіше колорадські жуки просто звикають до тієї "хімії", якою його поливають, і вже не реагують на неї, а цей спосіб працює на 100%. Щоб приготувати таку "отруту" від колорадських жуків вам знадобляться... колорадські жуки, пише belnovosti.

Ефективний засіб від колорадських жуків: рецепт

Така отрута готується на основі соланіну, речовини, яка накопичується в самому жуку. Тому головним інгредієнтом отрути проти цього шкідника є цей шкідник. Як їх "готувати":

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Зберіть у банку колорадських жуків, залийте їх водою і щільно закрийте кришкою тару. Залишіть "розчин" настоюватися на 4-6 днів. Після закінчення часу розбавте двома літрами води, і сумішшю, що вийшла обробіть зелену частину рослин. Обов’язково працюйте у рукавичках, щоб не пошкодити шкіру.

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