Як позбутися цвілі у ванній: ефективний метод, перевірений роками

Гарячою мильною водою мити не можна — для грибка це тільки "на радість".

Відсутність гарної вентиляції та вогкість – це найсприятливіше середовище для появи грибка та цвілі, і в кожній квартирі таким місцем є ванна кімната. З’являється цвіль досить швидко, а ось позбутися її проблематичніше. Ми вже писали, як приготувати ефективну очисну пасту, якою можна вимити плитку у ванній, а тепер розповідаємо про найдієвіші методи "боротьби" з цвіллю.

Мікроспори цвілі можуть викликати алергію, а також можуть спровокувати розвиток бронхіальних захворювань, тому позбавлятися її потрібно так, щоб вона не поверталася. Про найпростіші та найефективніші способи пише belnovosti.

Як позбутися цвілі у ванній раз і назавжди

Хлорка — нанесіть будь-який хлоровмісний засіб, що містить хлор, на місця, де є цвіль і пройдіться по стінах жорсткою щіткою.

Технічний спирт — принцип дії, як у хлорки: нанесіть на уражені місця, залиште на кілька годин, а потім витріть за допомогою щітки.

— принцип дії, як у хлорки: нанесіть на уражені місця, залиште на кілька годин, а потім витріть за допомогою щітки. Мідний купорос — при використанні цього засобу, потрібно бути вкрай обережним дотримуватися всіх правил безпеки. Нанесіть за допомогою пензлика купорос на стіни, почекайте кілька годин, змийте все і дайте стінам просохнути.

— при використанні цього засобу, потрібно бути вкрай обережним дотримуватися всіх правил безпеки. Нанесіть за допомогою пензлика купорос на стіни, почекайте кілька годин, змийте все і дайте стінам просохнути. Борна кислота+перекис водню+оцет — всі компоненти змішайте у співвідношенні 1:2:2:4, де чотири це кількість частин води. Потім нагрійте суміш до 50-70 градусів та обробіть їм кімнату.

Раніше "Телеграф" розповідав як приготувати ефективну пасту з дешевих і легкодоступних інгредієнтів, якою можна вимити весь будинок. Зазначимо, що такий "домашній" мийний засіб — безпечне та натуральне.