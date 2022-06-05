Як позбавитися попелиці на ділянці: копійчаний засіб, який дасть відмінний результат

Таку обробку можна проводити двічі-тричі на місяць.

Боротьба зі шкідниками – це невіддільна частина садово-городніх робіт. Настирливі та непрохані "гості" так і норовлять поласувати свіжими листочками та плодами культур, які дачники висаджують навесні та влітку. Ми вже писали, як можна позбавитися колорадського жука, а тепер розповідаємо про дешевий спосіб, як прогнати попелицю з вашої ділянки.

Щоб позбавитися цих шкідників, не потрібно купувати різну "хімію", з попелицею відмінно впорається засіб на основі гірчиці. Як приготувати отруту в домашніх умовах, пише belnovosti. Зазначимо, що запах гірчиці відлякує багатьох комах.

Як позбавитися від попелиці на ділянці: рецепт отрути

Для приготування розчину потрібно 5 л теплої води, 100 г гірчичного порошку та 150 мл оцту. Всі компоненти ретельно перемішайте та проведіть обробку рослин по листку. Обприскувати посадки можна раз на 8-10 днів.

Ще один ефективний засіб: у 5 л теплої води розмішайте 100 г гірчичного порошку, 2 ст. л. нашатирного спирту та 50 г йодованої солі. Добре все перемішайте, залийте в пульверизатор і обприскайте рослини. Цим засобом можна обробляти культури разів на 14 днів.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно удобрювати яблуні та груші, щоб вони давали великий та щедрий урожай.