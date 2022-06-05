Як швидко прибрати неприємний запах з одягу з секонд-хенду: одного прання буде мало

Запах, який ми чуємо в магазинах секонд-хенду, — це запах спреїв та засобів для дезінфекції тканин.

Часто, щоб заощадити, багато хто купує собі обновки не в магазинах одягу або на речових ринках, а вирушає до секонд-хендів. У таких магазинах є багато брендових речей і можна підібрати собі все, що потрібно. Проте речі з секонду мають одну особливість — специфічний запах, тому їх відразу ж носити не можна.

Перш ніж "вигуляти" свою обновку, куплену в секонд-хенді, річ потрібно добре випрати і прибрати неприємний запах від засобів, якими одяг обробляють перед продажем. Зазначимо, що звичайне прання запах не прибере. Що ж робити в такому випадку, пише belnovosti.

Як прибрати неприємний запах із секонд-хенду

По-перше, не кладіть речі із секонду до своїх раніше куплених речей, інакше запах може "перейти" і на них. А по-друге, потрібно знати три "золоті" правила правильного прання одягу з секонд-хенду.

Як правильно прати б/у одяг:

Перше правило – його потрібно прати окремо.

Друге правило — важливо добре прополоскати речі після прання, щоб точно позбавитися шкідливих речовин.

Третє правило — б/у речі потрібно прати на максимально високій температурі, а при першому пранні потрібно додати порошку вдвічі більше, ніж зазвичай.

Зазначимо, що є багато причин, чому не варто купувати в секонд-хенд деякі предмети особистого користування. Докладніше про це дивіться у нашому попередньому матеріалі.