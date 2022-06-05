Що робити, якщо малина "захоплює" ділянку: посадивши ці рослини поруч, легко вирішити проблему

Ці рослини не дадуть кущам малини захопити зайву територію.

Малина — це дуже популярна ягода, яка росте напевно на кожній ділянці. Проте вона має невелику особливість, вона дуже любить "захоплювати" чужу територію. Кущі малини можуть рясно розростатися, що заважає іншим рослинам. Що ж робити, щоби цього уникнути.

Досвідчені дачники знають, що трохи "остудити" загарбницький настрій малини можна завдяки деяким іншим рослинам, якщо посадити їх поряд, пише belnovosti. Зазначимо, що ці культури жодної шкоди іншим рослинам не завдадуть, мало того, вони дуже корисні і для людей.

Які рослини потрібно посадити біля кущів малини

Щавель — ця рослина виділяє в землю речовини, які "відлякують" відростки малини.

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Квасоля — ця рослина виділяє в ґрунт азот, яке малина використовуватиме для того, щоб нарощувати зелену масу, і не витрачатиме корисний мікроелемент на розвиток кореневої системи.

— ця рослина виділяє в ґрунт азот, яке малина використовуватиме для того, щоб нарощувати зелену масу, і не витрачатиме корисний мікроелемент на розвиток кореневої системи. Мітлиця — ця рослина "зупиняє" малину завдяки тому, що забирає у відростків потрібну їм вологу, а також затінює їх, що заважає їх розвитку та росту.

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