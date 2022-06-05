Дешевий засіб, який поверне колишню білизну фіранкам: результат гарантовано

Лише один інгредієнт допоможе відбілити брудні тюлі.

З часом білий текстиль сіріє або жовтіє, що робить фіранки та тюлі непривабливими. Після чергової спроби повернути колишню білизну тюлям, більшість домогосподарок просто викидають старі та купують нові фіранки. Проте вибілити пожовклий текстиль можна дуже легко, використовуючи народні методи.

Секретним засобом, який чудово відбілює, виявився звичайний крохмаль, пише belnovosti. Використовуючи цей білий порошок, ви зможете заощадити гроші, не купуючи новий текстиль.

Як вибілити тюль крохмалем

Щоб повернути тюлю білизну, спочатку виперіть його в машинці. Після цього натріть тканину крохмалем, покладіть фіранку в тазик і залийте теплою водою. Замочений тюль залиште на 5-6 годин.

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Після, фіранку потрібно дістати з води. Віджимати її не треба. Мокрий текстиль потрібно залишити висихати, і після просушування його можна знову вивішувати на вікна.

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