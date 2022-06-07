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Чим удобрити орхідею, щоб не зав’яла і не скинула всі бутони

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чим підгодовувати орхідею в домашніх умовах
Чим підгодовувати орхідею в домашніх умовах

Однією з ефективних підживлень вважається картопляна

Ніжна та яскрава орхідея не рідкість у домашньому квітникарстві. Цими особливими квітами можна прикрашати як будинки, так і офісні приміщення, але не всі знайомі з тонкощами догляду за ними. У цьому матеріалі йтиметься про підживлення для орхідеї, яка забезпечить рослину необхідними вітамінами для активного росту та пишного цвітіння.

Орхідею можна і потрібно годувати натуральними добривами, пише Ukr.Media. Одним з таких копійчаних добрив є підживлення з картоплі.

Чим годувати орхідею в домашніх умовах

Візьміть 20 г сирої картоплі. Наріжте на шматочки, відправте в блендер, залийте літром води. Перебийте до однорідної консистенції. Процідіть. Отриманим розчином обприскуйте листя та коріння орхідеї двічі на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому орхідею називають квіткою-паразитом.

Теги:
#Квіти #Садівництво #Орхідея #Рослина #Добриво