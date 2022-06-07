День пам’яті Іоанна Хрестителя 7 червня: обряди та головні заборони

В цей день святкується Третє обретіння глави Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна

Цього вівторка, 7 червня, згідно з церковним календарем, православної церкви згадують третє обретіння глави Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.

"Телеграф" розповідає про історію свята, обряди 7 червня, а також, що категорично заборонено робити цього дня.

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Третє обретіння глави Іоанна Предтечі 2022: історія свята

Іоанн був останнім біблійним пророком, який передбачив прихід Ісуса Христа. Святий переказ розповідає, що після мученицької страти Іоанна цариця Іродіада не дозволила поховати тіло святого разом із головою, а вирішила поглумитися над нею, а потім сховала її у своєму палаці. Двічі праведники знаходили мощі святого — і знову втрачали. Третє обретіння глави Іоанна відбулося 25 травня (за григоріанським календарем – 7 червня).

Третє обретіння глави Іоанна Предтечі 2022: головні обряди

У народі свято отримало назву "Іван – Медяні роси". Згідно з повір’ями, "медвяні роси" — це солодкі виділення попелиць та черв’яків, які харчуються соками рослини. Вони вважаються дуже шкідливими.

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З цього дня починали висівати пізні ярі хліба. Травники виходили на збирання лікарських трав. Зібрані на це свято рослини нібито мають велику цілющу силу.

Третє обретіння глави Іоанна Предтечі 2022: що не можна робити

Не можна брати в руки нічого колючого та ріжучого.

У цей день нічого не подають на тацях та блюдцях.

Заборонено пити та танцювати.

Не можна сваритися, лаятися та грішити.

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