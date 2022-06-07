Навіщо обробляти помідори бором: ризикуєте залишитись без урожаю

Недостатній вміст бору в землі може негативно позначатися на врожайності кущів

Виростити великий урожай томатів без застосування різних добрив практично неможливо. Щоб не залишитися без раннього врожаю, помідори необхідно обробити препаратами, що містять бор, наприклад недорогою і доступною борною кислотою.

Якщо спостерігається дефіцит цього елемента в землі, більшість плодів може відмирати на стадії цвітіння. Про це пише Ukr. Media.

Так, підживлення борною кислотою підвищує дозрівання помідорів та зміцнює імунітет культури. Бор надає сприятливий вплив на збільшення цукристості плода, вміст каротину, вітамінів та сприяє швидкому утворенню зав’язі.

Як обробити помідори бором

На 10 літрів води беремо 2-2,5 г борної кислоти в якості порошку. Попередньо розчиняємо порошок у воді із температурою 50-55 градусів. Обприскуємо помідори в кілька етапів: перший етап – на початку цвітіння. Друга обробка – на початку періоду плодоношення.

Проводити цю процедуру слід у похмурий день або у вечірній час.

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Раніше "Телеграф" розповідав, чим ще можна підгодовувати помідори, щоб отримати вдалий урожай.