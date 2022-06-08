Видають бідність: речі з жіночої сумочки, які краще якнайшвидше викинути
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 116
Як би складно не було, у жіночій сумочці має бути порядок.
Кожна річ має свою енергетику і здатна заряджати свого господаря як на позитив, так і негатив. Як виявилося, жіноча сумочка — це один із найсильніших зберігачів різної енергії, тому важливо, щоб у ній були лише "позитивні" речі. Раніше "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші, а тепер розповідаємо про предмети з жіночої сумочки, які "кричать" про безгрошів’я та потребу її власниці.
Деякі речі у сумочці можуть видати бідність та потребу жінки, пише belnovosti. Тому в сумочці потрібно постійно наводити порядок, адже деякі речі можуть виставити її власницю не в самому приємному світлі, а також вказати на її безгрошів’я, навіть якщо це не так.
Речі у жіночій сумочці, що видають бідність
- Чеки. Це відмінний спосіб контролювати свої витрати, проте зберігати їх у сумці чи гаманці небажано.
- Дисконтні картки. У багатьох магазинах зараз діють різні дисконтні програми, і часто жінки набирають таких карток, щоби економити на покупках. Це хороша ідея, проте носити всі картки із собою не варто. Щобільше, більшість торговельних мереж вже мають спеціальні програми на телефон.
- Дрібні гроші. Монетки часто випадають із гаманця і просто "розбігаються" сумочкою. Якщо у вас їх багато, або заведіть окремий мішечок-гаманець для них, або відправте їх у скарбничку.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна їсти з ножа згідно з народними прикметами.