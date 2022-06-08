Видають бідність: речі з жіночої сумочки, які краще якнайшвидше викинути

Як би складно не було, у жіночій сумочці має бути порядок.

Кожна річ має свою енергетику і здатна заряджати свого господаря як на позитив, так і негатив. Як виявилося, жіноча сумочка — це один із найсильніших зберігачів різної енергії, тому важливо, щоб у ній були лише "позитивні" речі. Раніше "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші, а тепер розповідаємо про предмети з жіночої сумочки, які "кричать" про безгрошів’я та потребу її власниці.

Деякі речі у сумочці можуть видати бідність та потребу жінки, пише belnovosti. Тому в сумочці потрібно постійно наводити порядок, адже деякі речі можуть виставити її власницю не в самому приємному світлі, а також вказати на її безгрошів’я, навіть якщо це не так.

Речі у жіночій сумочці, що видають бідність

Чеки. Це відмінний спосіб контролювати свої витрати, проте зберігати їх у сумці чи гаманці небажано.

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Дисконтні картки. У багатьох магазинах зараз діють різні дисконтні програми, і часто жінки набирають таких карток, щоби економити на покупках. Це хороша ідея, проте носити всі картки із собою не варто. Щобільше, більшість торговельних мереж вже мають спеціальні програми на телефон.

У багатьох магазинах зараз діють різні дисконтні програми, і часто жінки набирають таких карток, щоби економити на покупках. Це хороша ідея, проте носити всі картки із собою не варто. Щобільше, більшість торговельних мереж вже мають спеціальні програми на телефон. Дрібні гроші. Монетки часто випадають із гаманця і просто "розбігаються" сумочкою. Якщо у вас їх багато, або заведіть окремий мішечок-гаманець для них, або відправте їх у скарбничку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна їсти з ножа згідно з народними прикметами.