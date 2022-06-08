Як прибрати запах поту з одягу без прання: способи зі 100% результатом

Прості та ефективні способи, як прибрати різні неприємні запахи з одягу, коли звичне прання не дає результату.

Звичайне прання, навіть із різними кондиціонерами та гелями, не завжди може прибрати неприємний запах з одягу, особливо якщо він купувався у секонд-хенді чи комісійці. Щобільше, неприємні запахи на одязі це ще й запахи поту, вогкості та цвілі, яких також не так легко позбутися.

Однак якщо знати кілька хитрощів, то ви назавжди забудете про такі проблеми, і не будете переживати, що ваш одяг якось не так пахне. Про підручні засоби, які допоможуть позбутися неприємних запахів, пише портал "Так просто".

Як вивести запах поту

Господарське мило — намильте ділянки одягу, що пахнуть, з вивороту і залиште річ на 30 хвилин, а потім виперіть речі. Однак часто цей спосіб використовувати не варто, тому що під час прання яскраві тканини можуть потьмяніти.

Розчин з оцту з содою змішайте 3 л теплої води зі 100 мл оцту, після чого замочіть в ньому одяг на 3-4 години. А потім виперіть одяг при високій температурі, додавши в пральний порошок 2 столові ложки соди.

змішайте 3 л теплої води зі 100 мл оцту, після чого замочіть в ньому одяг на 3-4 години. А потім виперіть одяг при високій температурі, додавши в пральний порошок 2 столові ложки соди. Сіль — 2 столові ложки солі розмішайте у 250 мл води та нанесіть розчин на забруднену ділянку одягу. Залиште річ на 2 години, а потім її виперіть.

— 2 столові ложки солі розмішайте у 250 мл води та нанесіть розчин на забруднену ділянку одягу. Залиште річ на 2 години, а потім її виперіть. Морозилка — помістити річ у морозильну камеру на 2-3 години і від поту не буде сліду.

Як прибрати запах цвілі

Щоб позбавитися запаху цвілі, під час прання до порошку потрібно додати в спеціальний відсік невелику кількість оцту або соди, а потім обов’язково просушіть речі на свіжому повітрі.

Як усунути запах вогкості

Щоб позбутися затхлого запаху речей, їх потрібно помістити на кілька годин у морозильну камеру. А потім добре відпарити за допомогою праски.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити так, щоб одяг після прання не тьмянів, і як повернути яскравість вицвілим речам.