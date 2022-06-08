Погрожує поломкою і навіть пожежею: звички, які "вбивають" пральну машинку

Ці поради допоможуть вберегти ваші речі та пральну машинку.

Сучасні пральні машини дуже сильно спростили процес прання, проте тепер не кожен думає про те, як правильно прати, і як себе "поводити" з пралкою. Наприклад, ви думали коли-небудь, чи потрібно після прання відключати пральну машинку з мережі, або про те, які речі в жодному разі не можна класти в машинку ? Дуже часто такі "дрібні" моменти призводять до того, що техніка ламається.

З пральною машинкою потрібно бути дуже уважним і обережним, адже через одну, на перший погляд, незначну помилку, можна пошкодити як свій одяг, так і зламати техніку, і навіть призвести до її спалаху. Про найпоширеніші помилки під час прання, пише видання marieclaire.

Звички, які вбивають пральну машинку

Занадто багато прального порошку може призвести до утворення зайвої піни. Бажано використовувати лише кількість, яку рекомендують для певної ваги білизни.

Несортована білизна допоможе уникнути пошкодження ваших речей, наприклад допоможе не допустити линяння, осідання пуху або зміни розміру речі.

допоможе уникнути пошкодження ваших речей, наприклад допоможе не допустити линяння, осідання пуху або зміни розміру речі. Нерегулярне чищення прання — залишки порошку, бруд від білизни, різні ворсинки та волосинки можуть зашкодити роботі техніки. Щоб цього уникнути, потрібно періодично чистити вашу помічницю.

— залишки порошку, бруд від білизни, різні ворсинки та волосинки можуть зашкодити роботі техніки. Щоб цього уникнути, потрібно періодично чистити вашу помічницю. Розстібнуті блискавки можуть пошкодити інші речі під час прання, тому їх потрібно обов’язково застібати.

можуть пошкодити інші речі під час прання, тому їх потрібно обов’язково застібати. Застебнуті ґудзики — їх навпаки потрібно залишати розстебнутими.

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Завжди закриті дверцята машинки — в такому положенні волога і бактерії будуть затримуватися в пральні, особливо в області навколо дверцят, що може призвести до появи цвілі. Залишайте дверцята періодично відчиненими, і не забувайте її протирати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.