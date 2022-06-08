Погрожує поломкою і навіть пожежею: звички, які "вбивають" пральну машинку
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Ці поради допоможуть вберегти ваші речі та пральну машинку.
Сучасні пральні машини дуже сильно спростили процес прання, проте тепер не кожен думає про те, як правильно прати, і як себе "поводити" з пралкою. Наприклад, ви думали коли-небудь, чи потрібно після прання відключати пральну машинку з мережі, або про те, які речі в жодному разі не можна класти в машинку ? Дуже часто такі "дрібні" моменти призводять до того, що техніка ламається.
З пральною машинкою потрібно бути дуже уважним і обережним, адже через одну, на перший погляд, незначну помилку, можна пошкодити як свій одяг, так і зламати техніку, і навіть призвести до її спалаху. Про найпоширеніші помилки під час прання, пише видання marieclaire.
Звички, які вбивають пральну машинку
- Занадто багато прального порошку може призвести до утворення зайвої піни. Бажано використовувати лише кількість, яку рекомендують для певної ваги білизни.
- Несортована білизна допоможе уникнути пошкодження ваших речей, наприклад допоможе не допустити линяння, осідання пуху або зміни розміру речі.
- Нерегулярне чищення прання — залишки порошку, бруд від білизни, різні ворсинки та волосинки можуть зашкодити роботі техніки. Щоб цього уникнути, потрібно періодично чистити вашу помічницю.
- Розстібнуті блискавки можуть пошкодити інші речі під час прання, тому їх потрібно обов’язково застібати.
- Застебнуті ґудзики — їх навпаки потрібно залишати розстебнутими.
- Завжди закриті дверцята машинки — в такому положенні волога і бактерії будуть затримуватися в пральні, особливо в області навколо дверцят, що може призвести до появи цвілі. Залишайте дверцята періодично відчиненими, і не забувайте її протирати.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.