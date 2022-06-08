П'ять прихованих фішок Android: секрети смартфону

Ваші телефони мають кілька прихованих, однак, корисних функцій, про які ви мусите знати

Операційна система Android сьогодні є найпопулярнішою на ринку. Кількість активних користувачів щомісяця сягає понад 3 мільярди осіб. Водночас не всі знають про можливості своїх смартфонів під цим управлінням. Є кілька прихованих, однак, корисних функцій, про які ви мусите знати. Наприклад, якщо хочете, щоб смартфон "прожив" якомога довше, потрібно знати, як правильно ставити свій гаджет на зарядку, щоб не зіпсувати батарею.

Ми щодня користуємося звичайними функціями, які допомагають нам у виконанні різноманітних завдань, а між тим наші смартфони здатні на значно ширший функціонал, про який ми часто навіть не здогадуємось. Поради опублікували на порталі Новое Время.

Ваш телефон - це пульт

Якщо на вашому гаджеті є інфрачервоний модуль, ви можете перетворити його на пульт для телевізора, кондиціонера, проектора або будь-якої іншої техніки в будинку. Все що потрібно, це встановити додаток з категорії Remote Control. Далі натискаєте "Тип і модель пристрою". До того ж цією утилітою можна користуватися всюди. Скажімо налаштувати онлайн-пульт можна в готелі, аби не торкатись зайвих предметів. Адже як ми писали раніше – на пульті в номерах готелів живе найбільше мікробів.

Повернення телефону після втрати

Уявіть, що ви загубили смартфон. Якщо пощастить — його знайде чесна людина, яка готова повернути мобільний. Щоправда, він заблокований і зв’язку з господарем телефону немає. Відтак краще додати особисту інформацію на екран блокування. Потрібно зайти в "Налаштування" — "Безпека" — "Відомості про власника", позначити галочкою пункт "Показувати дані про власника на екрані блокування", введіть, прикладом, адресу чи номер телефону.

Довірені місця

Ви можете обрати безпечні локації, в яких ваш смартфон не буде запитувати пароль для розблокування. Наприклад, якщо самі вдома і немає необхідності постійно писати пароль. Для цього зайдіть в "Налаштування" – "Безпека" — "Smart Lock" — "Довірені місця" і додайте геолокацію. Відтепер, коли ваш гаджет буде вдома — пароль не потрібен.

Безпечний режим

Цей режим потрібен для налагодження системи та видалення сторонніх додатків, які заважають коректній роботі телефону.

Як правило, це допомагає позбутися вірусу, який перешкоджає нормальному функціонуванню пристрою. Потрібно лише увійти у свій обліковий запис та вибрати "Загальні налаштування". Там і увімкнути опцію "Безпечний режим".

Замість клавіатури – ваш голос

Набрати повідомлення опцією "Голосовий набір повідомлень" - відмінна альтернатива звичайних "голосових", які часто не подобаються людям. Мало хто знає, що озвучити текстові повідомлення можна проговоривши їх. Користувачі повинні знайти на клавіатурі маленький мікрофон, натиснути, диктуючи повідомлення. Це стосується телефонів як на Android, так і на iOS.

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