Як позбутися попелиці на городі та в саду: сім простих способів

Тля буквально висмоктує всі соки з рослин та позбавляє городника урожаю

На початку літнього сезону господарі городів та маленьких садів можуть зіштовхнутися з тим, що на листках з'являються здуті бульбашки. На перший погляд здається, що це хвороба, оскільки овочі та фрукти висихають ще на грядці. Однак насправді у вас на землі поселилась попелиця. Це небезпечний паразит, який буквально висмоктує всі соки з рослин та позбавляє городника урожаю.

Для ліквідації ненажерливих комах на вашій ділянці знадобляться продукти, які є у кожного вдома. До слова, ми вже розповідали які паразити є головними вбивцями врожаю. Сім способів боротьби з попелицею за допомогою побутової хімії, а також солодких газованих та спиртних напоїв пропонують автори "Моя дача. Сад та город".

Горілка : взяти найдешевшу горілку та налити у пульверизатор. Далі — обприснути рослини.

: взяти найдешевшу горілку та налити у пульверизатор. Далі — обприснути рослини. Кока-кола : використати як і горілку

: використати як і горілку Господарське мило : взяти 200 грам мила (зазвичай це цілий брусок 72% — ого) та розчинити у 10 літрах води. Обприснути.

: взяти 200 грам мила (зазвичай це цілий брусок 72% — ого) та розчинити у 10 літрах води. Обприснути. Нашатирний спирт є не тільки чудовим добривом, а й вбивцею комах. Потрібно лише в 10 літрах води розвести 1 столову ложку цієї речовини. Нещодавно "Телеграф" розповідав чим ще можна удобрити рослини.

Кальцинована coдa : в одному літрі води розчинити столову ложки соди та трохи додати господарського мила.

: в одному літрі води розчинити столову ложки соди та трохи додати господарського мила. Зола : 200−300 г залити 5 літрами окропу. Остудити та процідити. Також додати трохи господарського мила.

: 200−300 г залити 5 літрами окропу. Остудити та процідити. Також додати трохи господарського мила. Гіркий перець: 1 кг стручків порізати і кип'ятити годину у 10 літрах води. Готовий відвар настояти два дні, процідити, розлити по пляшках. Для обприскування кущів 0,5 склянки відвару розчинити у 10 л води, додати туди 40 г господарського мила. Для оприскування дерев дозу потрібно подвоїти.

Однак є секрет, який буде завжди відганяти комаху. Необхідно просто посадити поруч цибулю, часник або ромашки. А в якості профілактики слід вчасно прибирати бур'ян і сміття з ділянки, де можуть ховатися паразити. А також не жаліти добриво для землі. Нагадаємо, Телеграф раніше розповідав про дешеве добриво, яким можна підгодовувати будь-які рослини