У росії по радіо без перерви крутили "Ой у лузі червона калина" та гімн України (відео)

Росіян знову долучали до української культури.

У середу, 8 червня, російські слухачі радіостанції "Коммерсант FM" мали можливість насолодитися українськими антивоєнними піснями, які кілька годин звучали в ефірі радіо. Зазначимо, що це вже другий випадок, коли невідомі зламують ефіри і пускають у хід українську культуру. Раніше на трьох російських радіостанціях понад дві години поспіль крутили гімн України та пісню "Ой, у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.

Слухачам цього радіо також надали можливість послухати ті ж пісні, а також антивоєнний трек російської групи "Ногу звело", за який начебто на соліста Макса Покровського завели адміністративну справу за статтею про "дискредитацію ВС рф". Про це повідомив телеграм-канал "Україна 24/7".

Зазначається, що всі пісні вмикали без перерви по колу.

Нагадаємо, що 9 травня хакерам вдалося зламати російські ТБ канали та сказали правду про війну в Україні. У назвах більшості телепрограм з’явилася фраза "на ваших руках кров тисяч українців та сотень їх убитих дітей. ТБ та влада брешуть. Немає війні".

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Того ж ранку на одному з найбільш відвідуваних новинних сайтів в росії Lenta.ru було розміщено кілька матеріалів із різкою критикою війни в Україні та російської влади, зокрема самого диктатора путіна. Пізніше стало відомо, що такий "перформанс" зробили двоє працівників видання.

Раніше "Телеграф" писав, що з початку війни в Україні запустили хештег #cancelrussianculture, який закликає всіх до скасування та бойкоту культури росії. Проте ця ініціатива не спрацює, вважає артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф. Він пояснив, як треба захищати українську культуру у світі.