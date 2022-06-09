Де категорично не можна зберігати гроші в будинку: місця, які притягують бідність та злидні

Неправильне зберігання грошей у будинку може призвести до невдач у сфері фінансів.

Правильна організація зберігання грошей у будинку – це перший крок до багатства. Дуже важливо, щоб ваші заощадження зберігалися в правильному місці, адже в кожному будинку є куточки, які енергетично притягають лише бідність та злидні. Варто зазначити, що саме в таких місцях більшість і зберігає гроші, що несприятливо впливає на сімейний бюджет.

"Телеграф" розповідає, де не варто зберігати свої скарби, щоб не залучити до себе та своєї родини безгрошів’я, зменшення грошового потоку та інші фінансові проблеми. Пам’ятайте, "сховище" має бути безпечним та енергетично сильним.

Де не можна зберігати гроші у будинку

Заощадження краще тримати якомога далі від усіх пристроїв, які виробляють вогонь.

"Схованка" краще розташувати якомога далі від вхідних дверей, а інакше гроші просто підуть з вашого житла.

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Коридор і передпокій — ні, ні, і ще раз ні, оскільки в цих місцях накопичується багато негативної енергетики.

— ні, ні, і ще раз ні, оскільки в цих місцях накопичується багато негативної енергетики. Спальня також під забороною, а все тому, що гроші можуть впасти в сплячку, що означає, що вони не будуть накопичуватися.

також під забороною, а все тому, що гроші можуть впасти в сплячку, що означає, що вони не будуть накопичуватися. Якщо зберігати заощадження в туалеті або ванній, вони "витікатимуть" з будинку як вода.

вони "витікатимуть" з будинку як вода. Книги або фотоальбоми — також не найкраще місце для "схованки", і знову вся проблема в негативній енергетиці, яка може від них виходити. Якщо й зберігати у книзі, то тільки доброю та світлою, жодних драм чи детективів.

— також не найкраще місце для "схованки", і знову вся проблема в негативній енергетиці, яка може від них виходити. Якщо й зберігати у книзі, то тільки доброю та світлою, жодних драм чи детективів. Під матрацом чи подушкою гроші також "засинають", а це означає, що примножаться вони не будуть.

Також гроші не люблять світлих місць, тому зберігати їх потрібно обов’язково у гаманці та у темному куточку. Не варто забувати, що заощадження не люблять тісноту, тому НК потрібно стягувати їх різними гумками або тримачами.

Де ж зберігати заощадження? Найкраще місце для "заначки" — кухня. А все тому, що у цієї кімнати напрочуд позитивна аура.

Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.