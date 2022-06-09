Як зберегти свіжість зелені у холодильнику: простий спосіб

Зелень може зберігатися у холодильнику досить довго, якщо знати одну маленьку хитрість.

Літом на городах у багатьох дачників дозріває багато різної зелені — це і кріп, і петрушка, і салат, і щавель, і багато інших зелених трав, які дуже швидко в’януть, якщо їх зірвати. Однак є невелика хитрість, що допоможе зберегти свіжість зелені. Завдяки цьому лайфхаку кріп та петрушка зможуть пролежати у холодильнику тижнями, не зіпсувавши свого зовнішнього вигляду.

Щоб підтримувати свіжість зелених паростків якнайдовше, вам знадобиться марля, пише belnovosti. А що саме потрібно робити з нею, читайте далі.

Як зберегти свіжість зелені в холодильнику

Щоб зелені рослини не зав’яли в холодильнику, їх стебла потрібно загорнути у змочену водою марлею. Також дозволяється загорнути зелень у марлю повністю. І для більшої ефективності марлю поверх можна замотати фольгою. Завдяки цьому зелені стебла та листя залишаться соковитими на довше.

Також можна приготувати свіжу заготівлю із зелені, яку можна зберігати в холодильнику близько місяця. Для цього кріп, петрушку або будь-яку іншу зелень добре промийте, струсіть від вологи, видаліть стебла, якщо потрібно, і дрібно порубіть. Після рясно посоліть (на 100 г зелені 20 г солі) і покладіть у скляну банку і щільно закрийте кришкою. Така свіжа приправа підійде як заправка для будь-яких страв.

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