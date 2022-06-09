Чим підгодовувати помідори під час цвітіння, щоб плоди виросли великими

Найпопулярніші підживлення, які використовують досвідчені дачники для удобрення помідорів.

Виростити хороший і вдалий урожай помідорів без застосування різної "хімії" та отрут цілком можливо, головне знати якими підручними засобами можна підгодовувати овочі. Особливо важливо приділити трохи більше уваги томатам, коли вони цвітуть, адже саме в цей час і формуються майбутні плоди.

Чим можна підгодовувати помідори в період їхнього цвітіння, пише Ukr.Media. Якщо цього не зробити, то ви можете втратити великі і солодкі плоди.

Чим удобрювати помідори під час цвітіння

Зола — це підживлення бажано вносити раз на тиждень обов’язково. Небагато, але хоча б по великій ложці добрива під кожен кущ. Або можна приготувати рідке підживлення: пів склянки золи розмішайте в 10 л води і полийте по літру розчину під кожен кущ томату на ділянці.

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Йод — ця речовина відмінно допомагає і сприяє успішному дозріванню плодів. Рецепт добрива: в 10 л води потрібно розвести лише три краплі йоду, і полити кожен кущ.

— ця речовина відмінно допомагає і сприяє успішному дозріванню плодів. Рецепт добрива: в 10 л води потрібно розвести лише три краплі йоду, і полити кожен кущ. Дріжджі — ефективне підживлення, яке допоможе збільшити врожай томатів у рази. Рецепт: у відрі води розведіть пакетик сухих дріжджів (10 г) та залиште розчин на 48 годин. Після закінчення часу літр концентрату розведіть в 10 літрах води і полийте помідори.

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