Копієчний засіб, який миттєво позбавить картоплю від колорадського жука

Завдяки цьому секретному інгредієнту шкідник піде з городу геть.

Колорадський жук — це найбільш набридливий для усіх городників шкідник, який постійно "загрожує" врожаю картоплі. Один з найефективніших способів, як їх позбутися — це збір жуків вручну в банку, проте це дуже енерго- і часовитратний процес, до того ж дуже застарілий. Набагато швидший варіант — хімічні засоби проти картопляного шкідника. Але багато хто не ризикує їх застосовувати, щоб потім хімія не опинилася в шлунку. Що ж робити?

Щоб впоратися з цими смугастими паразитами раз і назавжди і, як результат, отримати хороший урожай картоплі, скористайтеся цією простою порадою. Автори "Моя дача. Сад і город" пропонують застосувати спеціальний розчин із гірчиці та господарського мила.

Спосіб приготування "отрути" від колорадських жуків:

Візьміть літр гарячої води. Додайте 5 столових ложок гірчичного порошку. Добре все розмішайте і додайте ще 50 г натертого господарського мила. Зачекайте 15 хвилин, а потім готовий розчин розведіть у 10 літрах теплої води.

Обприскувати картоплю найкраще вранці або ввечері, коли немає палючого сонця.

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