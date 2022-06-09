Копієчний засіб, який миттєво позбавить картоплю від колорадського жука
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Завдяки цьому секретному інгредієнту шкідник піде з городу геть.
Колорадський жук — це найбільш набридливий для усіх городників шкідник, який постійно "загрожує" врожаю картоплі. Один з найефективніших способів, як їх позбутися — це збір жуків вручну в банку, проте це дуже енерго- і часовитратний процес, до того ж дуже застарілий. Набагато швидший варіант — хімічні засоби проти картопляного шкідника. Але багато хто не ризикує їх застосовувати, щоб потім хімія не опинилася в шлунку. Що ж робити?
Щоб впоратися з цими смугастими паразитами раз і назавжди і, як результат, отримати хороший урожай картоплі, скористайтеся цією простою порадою. Автори "Моя дача. Сад і город" пропонують застосувати спеціальний розчин із гірчиці та господарського мила.
Спосіб приготування "отрути" від колорадських жуків:
- Візьміть літр гарячої води.
- Додайте 5 столових ложок гірчичного порошку.
- Добре все розмішайте і додайте ще 50 г натертого господарського мила.
- Зачекайте 15 хвилин, а потім готовий розчин розведіть у 10 літрах теплої води.
Обприскувати картоплю найкраще вранці або ввечері, коли немає палючого сонця.
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