Як правильно варити пельмені: лайфхаки, які ви не знали

Заморожені напівфабрикати не радять відправляти в кастрюлю з окропом

Найпростіша страва для холостяків, та найлегша для господині – куплені пельмені. Проте чи знаєте ви, що навіть у такій, здавалося, елементарній страві, люди допускаються помилок. Часто дістають заморожений продукт та просто кидають у каструлю. Однак чи правильно це?

Відповіді на ці та інші питання опублікували на сайті ukr.media

Запам'ятайте прості правила і ви будете здивовані новим смаком пельменів!

Каструля має бути невисокою та широкою, аби пельменям не було тісно.

Краще класти напівфабрикати не в окріп, а в розігріту до 50 градусів воду.

Солити воду потрібно після закипання. Для смаку можна додати лавровий лист та подрібнений ароматний чорний перець.

Маленькі пельмені треба варити 8 хвилин, більші – 12.

Не можна кидати заморожені пельмені у холодну воду – вони злипнуться. Краще додати олію у воду.

Після варіння дістаньте їх за допомогою шумівки та дайте хвилину відпочити страві, щоб з пельменів витікла зайва вода.

В тарілку зі стравою додайте масло, або ложку уксусу — тут уже хто як любить.

Ну а якщо ви справжній шанувальник цієї страви, то є сенс приготувати пельмені самостійно. Нагадаємо, "Телеграф" нещодавно публікував ще одну легку вечерю за лічені хвилини — рецепт смаженої картоплі