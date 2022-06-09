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Як правильно варити пельмені: лайфхаки, які ви не знали

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Лайфхаки: як сварити пельмені Новина оновлена 09 червня 2022, 15:57
Лайфхаки: як сварити пельмені

Заморожені напівфабрикати не радять відправляти в кастрюлю з окропом

Найпростіша страва для холостяків, та найлегша для господині – куплені пельмені. Проте чи знаєте ви, що навіть у такій, здавалося, елементарній страві, люди допускаються помилок. Часто дістають заморожений продукт та просто кидають у каструлю. Однак чи правильно це?

Відповіді на ці та інші питання опублікували на сайті ukr.media

Запам'ятайте прості правила і ви будете здивовані новим смаком пельменів!

  • Каструля має бути невисокою та широкою, аби пельменям не було тісно.
  • Краще класти напівфабрикати не в окріп, а в розігріту до 50 градусів воду.
  • Солити воду потрібно після закипання. Для смаку можна додати лавровий лист та подрібнений ароматний чорний перець.
  • Маленькі пельмені треба варити 8 хвилин, більші – 12.
  • Не можна кидати заморожені пельмені у холодну воду – вони злипнуться. Краще додати олію у воду.
  • Після варіння дістаньте їх за допомогою шумівки та дайте хвилину відпочити страві, щоб з пельменів витікла зайва вода.
  • В тарілку зі стравою додайте масло, або ложку уксусу — тут уже хто як любить.

Ну а якщо ви справжній шанувальник цієї страви, то є сенс приготувати пельмені самостійно. Нагадаємо, "Телеграф" нещодавно публікував ще одну легку вечерю за лічені хвилини — рецепт смаженої картоплі

Теги:
#Напівфабрикати #Пельмені #Їжа