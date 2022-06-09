Чим замінити пральний порошок: економний варіант із 3-х інгредієнтів

Виходить не лише дешево, а й екологічно

Економні господині роблять засіб для прання самостійно, адже навіщо щомісяця витрачатися на дорогі порошки та гелі? Ефективність домашніх порошків не гірша за покупні.

Як пише Ukr.Media, замінити пральний порошок можна сумішшю з господарського мила, білизняної та звичайної соди.

Чим замінити пральний порошок

Змішуємо 300 г стружки господарського мила, пів кілограма харчової соди та 200 г кальцинованої. Можна додати крапельку улюбленого ароматичного масла, щоб речі приємніше пахли. Використовуємо порошок.

На одне прання знадобиться 50-100 г суміші. Порошок підходить і для ручного прання.

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