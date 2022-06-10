Трійця в 2022 році: що не можна робити, щоб не накликати на себе лихо

День Святої Трійці — одне з найулюбленіших свят у християн

Трійця (День Святої Трійці), або як ще називають церковне свято П'ятдесятниця, християни східного обряду відзначають на 50-й день після Великодня, тому щороку він настає у різний час. 2022 року Трійця випадає на 12 червня.

Це велике свято є одним з улюблених у християн. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що категорично заборонено робити на Трійцю, а також, які є народні прикмети 12 червня.

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Трійця 2022: що не можна робити у це свято

Не можна купатися у водоймах. Вірять, що цього дня нечиста сила може забрати людину на дно.

Не можна сваритися та конфліктувати.

Заборонено працювати у полі та городі. Вважається, що якщо потривожити землю в цей день, то чекай на негоду.

Не можна ходити в ліс — нечиста сила може заплутати дорогу мандрівникові.

Заборонено рубати дерева.

Не можна плести, в’язати, вишивати, стригтися.

Небажано цього дня проводити весілля.

Не прийнято ходити на цвинтар.

Трійця 2022: народні прикмети 12 червня

Дощ на Трійцю — добра прикмета, що обіцяє рясні врожаї хлібів і грибів.

Потрапити під дощ — до здійснення мрій.

Той, хто побачив веселку, здобуде здоров’я і багатство наступного року.

Вважається, що ті, хто посватається на Трійцю, житиме у шлюбі довго та щасливо.

Скільки разів зозуля прокукує, стільки днів ще бути дівчині без пари.

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