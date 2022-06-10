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Трійця в 2022 році: що не можна робити, щоб не накликати на себе лихо

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Заборони на Трійцю 12 червня
Заборони на Трійцю 12 червня

День Святої Трійці — одне з найулюбленіших свят у християн

Трійця (День Святої Трійці), або як ще називають церковне свято П'ятдесятниця, християни східного обряду відзначають на 50-й день після Великодня, тому щороку він настає у різний час. 2022 року Трійця випадає на 12 червня.

Це велике свято є одним з улюблених у християн. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що категорично заборонено робити на Трійцю, а також, які є народні прикмети 12 червня.

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Трійця 2022: що не можна робити у це свято

  • Не можна купатися у водоймах. Вірять, що цього дня нечиста сила може забрати людину на дно.
  • Не можна сваритися та конфліктувати.
  • Заборонено працювати у полі та городі. Вважається, що якщо потривожити землю в цей день, то чекай на негоду.
  • Не можна ходити в ліс — нечиста сила може заплутати дорогу мандрівникові.
  • Заборонено рубати дерева.
  • Не можна плести, в’язати, вишивати, стригтися.
  • Небажано цього дня проводити весілля.
  • Не прийнято ходити на цвинтар.

Трійця 2022: народні прикмети 12 червня

  • Дощ на Трійцю — добра прикмета, що обіцяє рясні врожаї хлібів і грибів.
  • Потрапити під дощ — до здійснення мрій.
  • Той, хто побачив веселку, здобуде здоров’я і багатство наступного року.
  • Вважається, що ті, хто посватається на Трійцю, житиме у шлюбі довго та щасливо.
  • Скільки разів зозуля прокукує, стільки днів ще бути дівчині без пари.

Раніше "Телеграф" писав, які ще є церковні свята у перший місяць літа 2022 року.

Теги:
#Прикмети #Заборони #Трійця #П'ятидесятниця