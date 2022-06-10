Повня у Стрільці 14 червня: у чому його особливість, головні заборони

Повня у Стрільці вважається днем сильної енергетики

У вівторок, 14 червня, о 14:51 за Києвом відбудеться повня у сузір’ї вогняного Стрільця. Енергія цього знака допоможе найефективніше прийняти правильні рішення у житті.

Згідно з прогнозом астролога Марини Скаді, ця повня змусить багатьох переглянути свої цілі. Вона подарує приплив сил, нові можливості, які можуть відкрити перед нами новий незвіданий світ.

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Повня 14 червня 2022: вплив на людей

Повня у Стрільці 14 червня виявить бажання йти вперед, добиватися своїх цілей і вести за собою оточуючих людей. Багато хто відчує приплив життєвих сил і енергій, затяжні ситуації отримають розрядження і все стане на свої місця, багато що проясниться.

В цей час зароджуються нові ідеї, перспективи. Вогняну енергію знака рекомендується використовувати для усвідомлення свого внутрішнього потенціалу та знаходження свого місця під сонцем. У цей період люди стануть впевненішими у своїх силах, від чого вони чіткіше побачать можливість змінити своє життя на краще.

Що можна робити в повню 14 червня 2022: рекомендації

У цей час рекомендується бути в русі, пробувати нове, щось дізнаватися, відвідувати цікаві місця. Повня 14 червня допоможе направити всі свої сили до мети, яка давно маячила у вас перед очима.

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Що не можна робити в повню 14 червня 2022: заборони

Слід відкласти похід у салон – стрижки у цей час можуть підкосити здоров’я.

У повню краще не розпускати плітки і обговорювати інших, обманювати і скаржитися.

Не можна комусь позичати гроші і самим брати в борг.

Варто утриматися від дорогих придбань.

Раніше астрологи розповіли, для людей яких знаків Зодіаку кінець червня-2022 року стане дуже успішним.