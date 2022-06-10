Андре Тан назвав головні причини віддалення у стосунках

Модельєр радить більше прислухатися до себе та своїх бажань.

Відомий український модельєр Андре Тан (наст. ім’я Андрій Тищенко), який у травні 2021 року розлучився зі своєю дружиною через 9 років шлюбу, вирішив поміркувати не про моду, а про стосунки. Дизайнер поділився своїм баченням того, чому буває так, що у досить щасливих тривалих стосунках настає момент, коли партнери начебто віддаляються один від одного.

На своїй сторінці в Інстаграм Андре Тан опублікував пост, в якому назвав три головні, на його думку, причини, які й створюють такий ефект "холодності" у стосунках. Модельєр зазначає, що завжди потрібно вести діалог із собою, щоб розуміти, що тобі потрібно, а що ні.

"Якщо ви тривалий час дискомфортно почуваєтеся у стосунках, задайте собі одне просте запитання: а чи потрібно мені це зараз взагалі? Зробити на час паузу і зайнятися собою — часом необхідність, особливо під час війни. Хто ж вас полюбить, якщо ви недостатньо любите і дбаєте про себе?" — вважає дизайнер.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки 5 стадій розчарування у сучасних жінках, які проходить егоїстичний чоловік У деяких чоловіків чомусь є впевненість у тому, що в базових прошивках кожної жінки є і "материнський інстинкт", і "ген миття унітазів".

Віддалення у стосунках: три головні причини за версією Антре Тана

Скутість та страхи. Якщо один із партнерів має внутрішні страхи, то рано чи пізно настане дискомфорт. Якщо ви постійно боїтеся бути відкинутим, краще не триматися за такі відносини. "Це реально вимотує, а часом сильно дратує" — зазначає Андре.

Якщо один із партнерів має внутрішні страхи, то рано чи пізно настане дискомфорт. Якщо ви постійно боїтеся бути відкинутим, краще не триматися за такі відносини. "Це реально вимотує, а часом сильно дратує" — зазначає Андре. Проблема з попередніми стосунками . Травматичний досвід може стати великою перешкодою. У такому разі не треба боятися говорити про це зі своїм новим партнером. Не зайвим буде відвідування психотерапевта. "Реально корисна штука, не потрібно соромитися чи шкодувати на це гроші" — додав дизайнер.

. Травматичний досвід може стати великою перешкодою. У такому разі не треба боятися говорити про це зі своїм новим партнером. Не зайвим буде відвідування психотерапевта. "Реально корисна штука, не потрібно соромитися чи шкодувати на це гроші" — додав дизайнер. Різні мови кохання. Ця проблема полягає у тому, як кожна людина висловлює і розуміє любов. Потрібно пам’ятати, що всі роблять це по-своєму: комусь досить приємних слів та компліментів, а комусь потрібні обійми та поцілунки. "Якщо один партнер не отримує потрібної уваги бажаною мовою любові, у відносинах 100% буде віддалення" — підсумував модельєр.

Раніше "Телеграф писав, що психолог Олена Медведєва назвала найпоширеніші фрази, які "вбивають" стосунки геть. Елі ви хочете зберегти свій шлюб, їх краще не використати.