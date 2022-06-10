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Притягують біди та неприємності: предмети, які категорично не можна залишати на столі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Що не можна залишати на обідньому столі Новина оновлена 10 червня 2022, 11:17
Що не можна залишати на обідньому столі

Ці речі негативно впливають на енергетику кухні та будинку в цілому.

Мало хто думає, залишаючи, наприклад, гребінець на столі, навіть якщо на 5 хвилин, до чого це може привести. А ще велика провидиця Ванга відзначала, що деякі речі, залишені на обідньому столі, можуть серйозно нашкодити людині, залучаючи до його будинку біди. Раніше "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші, а тепер розповідаємо про предмети, які притягують неприємності.

Про 9 речей із передбачення Ванги, повідомляє видання "Так просто". Зазначається, що всі ці предмети можуть стати причинами сварок між подружжям, погіршення самопочуття, а також загалом погіршують якість життя.

Що не можна залишати на обідньому столі: 9 "заборонених" речей

  • Ніж — провокує скандали, і навіть може довести до рукоприкладства.
  • Брудний посуд – збільшує ймовірність погіршення самопочуття когось із домочадців.
  • Капелюхи, беретики, кепки, шарфи та рукавички — в народі вірили, що це дуже погана прикмета, яка може призвести до того, що в інший світ піде хтось із домочадців.
  • Подушка — причина та сама, що і з шапками.
  • Гребінь або гребінець — призводить до скандалів та негараздів у сім’ї.
  • Кіт – важливо стежити, щоб домашні тварини не мали доступу до обіднього столу.
  • Ключі – відводять із дому гроші.
  • Порожні графини без води або чашки без чаю — це символи голоду та злиднів, а також у народі є прикмета, що це може призвести до безпліддя.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна їсти з ножа згідно з народними прикметами.