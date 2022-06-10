Притягують біди та неприємності: предмети, які категорично не можна залишати на столі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 699
Ці речі негативно впливають на енергетику кухні та будинку в цілому.
Мало хто думає, залишаючи, наприклад, гребінець на столі, навіть якщо на 5 хвилин, до чого це може привести. А ще велика провидиця Ванга відзначала, що деякі речі, залишені на обідньому столі, можуть серйозно нашкодити людині, залучаючи до його будинку біди. Раніше "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші, а тепер розповідаємо про предмети, які притягують неприємності.
Про 9 речей із передбачення Ванги, повідомляє видання "Так просто". Зазначається, що всі ці предмети можуть стати причинами сварок між подружжям, погіршення самопочуття, а також загалом погіршують якість життя.
Що не можна залишати на обідньому столі: 9 "заборонених" речей
- Ніж — провокує скандали, і навіть може довести до рукоприкладства.
- Брудний посуд – збільшує ймовірність погіршення самопочуття когось із домочадців.
- Капелюхи, беретики, кепки, шарфи та рукавички — в народі вірили, що це дуже погана прикмета, яка може призвести до того, що в інший світ піде хтось із домочадців.
- Подушка — причина та сама, що і з шапками.
- Гребінь або гребінець — призводить до скандалів та негараздів у сім’ї.
- Кіт – важливо стежити, щоб домашні тварини не мали доступу до обіднього столу.
- Ключі – відводять із дому гроші.
- Порожні графини без води або чашки без чаю — це символи голоду та злиднів, а також у народі є прикмета, що це може призвести до безпліддя.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна їсти з ножа згідно з народними прикметами.