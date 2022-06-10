Ці 4 способи змусять чоловіка закохатись у вас ще більше: не відпустить ніколи

Справжнє кохання потрібно плекати у всіх його проявах

Романтичні побачення, клятви бути разом назавжди вже пройшли, а нині — рутина, побут та обов’язки. Любов згодом змінюється на звичку, а почуття один до одного стають холоднішими. Як це змінити?

У стосунках дуже хочеться, щоб партнер більше цінував, приділяв час, але якщо ви відчуваєте, що занадто пристрастилися з партнером один до одного, то варто скористатися деякими психологічними прийомами — вони змусять партнера сумувати за вами, пише Storinka.

Кожна зустріч радісна та весела

Намагайтеся робити так, щоб ваші зустрічі були приємними, веселими та теплими. Чим радісніше і легше буде йому з вами, тим більше йому буде хотітись побачитися з вами знову, або бути постійно поруч.

Проводьте час на його "території"

Чоловік починає швидко сумувати за жінкою, коли в нього вдома він проводив із нею час дуже приємно та весело. Коли ж коханої немає поруч, чоловікові сильніше не вистачатиме її присутності. Його оселя здаватиметься порожньою без неї.

Будьте для нього опорою

Якщо чоловік почувається у безпеці поруч із жінкою, він починає відкриватися їй, ділитися своїми почуттями та секретами. Коли йому потрібна буде підтримка, він думатиме про вас.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки 5 стадій розчарування у сучасних жінках, які проходить егоїстичний чоловік У деяких чоловіків чомусь є впевненість у тому, що в базових прошивках кожної жінки є і "материнський інстинкт", і "ген миття унітазів".

Пропонуйте йому проводити час із друзями

Пропонуйте чоловікові провести час у чоловічій компанії. Це він сприйме як поважне ставлення до його особистих кордонів і довіру. До цього можна додати й подяку за чудово проведену зустріч з друзями.

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