Ці 4 способи змусять чоловіка закохатись у вас ще більше: не відпустить ніколи
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 48
Справжнє кохання потрібно плекати у всіх його проявах
Романтичні побачення, клятви бути разом назавжди вже пройшли, а нині — рутина, побут та обов’язки. Любов згодом змінюється на звичку, а почуття один до одного стають холоднішими. Як це змінити?
У стосунках дуже хочеться, щоб партнер більше цінував, приділяв час, але якщо ви відчуваєте, що занадто пристрастилися з партнером один до одного, то варто скористатися деякими психологічними прийомами — вони змусять партнера сумувати за вами, пише Storinka.
Кожна зустріч радісна та весела
Намагайтеся робити так, щоб ваші зустрічі були приємними, веселими та теплими. Чим радісніше і легше буде йому з вами, тим більше йому буде хотітись побачитися з вами знову, або бути постійно поруч.
Проводьте час на його "території"
Чоловік починає швидко сумувати за жінкою, коли в нього вдома він проводив із нею час дуже приємно та весело. Коли ж коханої немає поруч, чоловікові сильніше не вистачатиме її присутності. Його оселя здаватиметься порожньою без неї.
Будьте для нього опорою
Якщо чоловік почувається у безпеці поруч із жінкою, він починає відкриватися їй, ділитися своїми почуттями та секретами. Коли йому потрібна буде підтримка, він думатиме про вас.
Пропонуйте йому проводити час із друзями
Пропонуйте чоловікові провести час у чоловічій компанії. Це він сприйме як поважне ставлення до його особистих кордонів і довіру. До цього можна додати й подяку за чудово проведену зустріч з друзями.
Раніше експерт з відносин Яна Кубаєва розповіла про 3 причини, з яких чоловіки готові покинути жінку.