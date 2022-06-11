Навіщо залишати на городі ложку з цукром: хитрість, про яку знають не всі дачники

Сад та город буквально оживуть при поселенні корисних бджіл та метеликів

Така хитрість, як розкладені на території ділянки ложечки з цукром, стане принадою для корисних комах, зокрема бджіл, які чудово справляються навіть з російськими окупантами, роблячи з них добрива для української землі.

Як пише Ukr.Media, за рахунок бджіл підвищується врожайність культур. Якщо ви боїтеся бути вжаленими, то варто робити такі "солодкі" закладки далеко від місць частого перебування. Слід зазначити, що цукор має бути трохи зволоженим.

Також, якщо ви побоюєтеся приманити мурах, які є причиною появи попелиці, то таку приманку краще підвісити на деревах.

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