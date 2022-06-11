Що не можна змивати в раковину та унітаз: ви будете здивовані
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Ці предмети краще відправляти у відро для сміття, якщо ви не хочете потім усувати засмічення.
Засмічення у раковині — це досить поширена проблема на кожній кухні. Ми вже писали, як можна його позбутися, використовуючи засіб, який є на кожній кухні, а тепер розповімо, що потрібно робити, щоб їх заздалегідь уникнути.
Щоб уникнути проблем з каналізацією і не розбиратися із засміченнями в невідповідний момент, важливо не тільки її періодично прочищати, а й не змивати в раковину або унітаз "заборонені" речовини. Що саме не можна викидати у раковину, пише Ukr.Media.
Що не можна змивати в раковину та унітаз:
- Лакофарбові матеріали — речовина осідає на стінах каналізаційних труб, псує їх, і на додаток виділяє небезпечні для здоров’я пари.
- Газетний папір — структура друку не підходить для унітаза.
- Розчинні речі — навіть якщо на упаковці є відмітка "можна змити", краще не засмічувати ними каналізацію.
- Наклейки на фруктах та овочах — вони не розкладаються і прилипають до стінок труб.
- Лікарські препарати — попри те, що багато медикаментів розчиняються у воді, не залишаючи після себе ніякого засмічення. Якщо потрібно утилізувати всю упаковку препарату, то краще її викинути в сміттєві пакети.
- Побутова хімія — змивати можна лише ті засоби, які призначені для чищення труб.
- Борошно при потраплянні у воду борошно перетворюється на тісто, яке може збільшуватися в розмірах, тим самим забиваючи труби.
- Гуща від кави — вода не може повністю розчинити кавову гущу, і вона осідає на трубах, що з часом перетвориться на засмічення.
- Олія та жир – у холодній воді жир застигає ще більше, внаслідок чого осідає на трубах. Краще злити все в пакет і викинути на смітник.
- Макаронні вироби та рис — продукти набухають у воді і збиваються в грудки, через що і виходить засмічення.
Раніше "Телеграф" писав, як позбутися запаху вогкості в пральній машині.