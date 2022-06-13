Навіщо заморожувати зубну пасту у морозилці: хитрість від японців

Нетрадиційний спосіб застосування зубної пасти на кухні

Кухня — місце не тільки для приготування смачних страв та обіду. У цьому приміщенні є джерела бруду та неприємного запаху, наприклад, у холодильнику, як ми писали раніше. Тих, хто прагне бездоганної чистоти на кухні, також турбує чистота обробної дошки, на якій здійснюється нарізка харчових продуктів. Через це на дошці розмножуються різні бактерії та мікроби, які виробляють неприємний запах.

Прибрати неприємні запахи можна за допомогою підручних засобів, наприклад зубної пасти. Про це пише belnovosti.

Як прибрати неприємний запах з обробної дошки — секрет японців

Беремо зубну пасту, заповнюємо нею формочки для льоду, заморожуємо. Потім натираємо кубиками обробну дошку. Цей спосіб дозволяє позбутися неприємного запаху та освіжити кухонне пристосування.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися запаху вогкості у пральній машині за допомогою металевої губки.